В МИД Ирана заявили о поражении санкционной политики США

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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави дал комментарий по поводу санкционной политики США против Тегерана и ограничительных мер в отношении иранских финансовых институтов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, такая политика американской стороны потерпела поражение.

Мусави считает, что чрезмерное ее использование, а также использование доллара в качестве оружия поставили под сомнению репутацию США и экономики этой страны в международном сообществе.

Он отметил, что объявленные ограничительные меры Соединенных Штатов являются «старыми санкциями в новом виде».