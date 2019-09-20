Американский разведчик мог пожаловьтся на Трампа из-за разговора с Зеленским

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Жалоба сотрудника американской разведки могла быть вызвана разговором президента США Дональдом Трампом с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС со ссылкой заявление адвоката Трампа Рудольф Джулиани.

Жалоба могла поступить из-за телефонного разговора.

По данным СМИ, тревогу разведчика вызвала некая фраза Трампа про Украину.

Джулиани попросили прокомментировать, что это могла быть фраза про то, что США блокируют выделение помощи $250 млн Украине, если Киев откажется расследовать дело бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в 2016 году.

Адвокат президента отметил, что ему ничего не известно об описанных событиях.

Ранее Конгресс США начал расследование попыток Трампа оказать давление на Украину.