На форуме Зеленский до слез смеялся над шутками о России, Китае и Лукашенко

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В сети появилось видео, как «Квартал 95» развлекал гостей во время закрытой части 16-го ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия» YES, показав на экране чат, в котором якобы общаются лидеры мировых держав, передает «Страна.uа».

На проекторе изображен чат в мессенджере, где якобы общаются лидеры таких страны, как Россия, Великобритания, США, Франция, Китай, КНДР, Южная Корея, Украина и другие.

Шутки основаны на доминирующих стереотипах о странах и их лидерах, которые выясняют отношения.

В адрес России шутка была посвящена желанию «аннексировать» Британию и тому, что санкции ей уже не страшны.

Китай предлагал США сделать фейковую Гренландию и продать ее в 10 раз дешевле. Также КНДР хвастается новыми стикерами с ракетами.

Экс-президент Украины Петр Порошенко «появляется» в чате при словах о деньгах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы сначала не может понять, что такое селфи, а потом несколько раз присылает неудачные кадры.

В этот момент на одном из видео видно, что сидящий в зале президент Украины Владимир Зеленский смеется по слез.

Финальной шуткой стал реприза о медлительности финнов, которые в конце всего диалога написали «привет».