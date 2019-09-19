В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать «Формулу Штайнмайера»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для организации новой встречи «нормандской четверки», нужно провести большую подготовительную работу, об этом сообщает ФАН

При этом он добавил, что на данном пути постоянно возникают трудности.

«Мы видим, что эта подготовительная работа встречается с трудностями. Возникают вопросы относительно того, остаемся ли мы в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей», — сказал Песков.

По его мнению, работу стоит продолжать.

Пресс-секретарь также отметил, что отказ Киева от подписания формулы только доказывает правоту российского лидера.

«Формула Штайнмайера» – это предложение об особом статусе Донбасса бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее украинский депутат прокомментировал «формулу Штайнмайера».