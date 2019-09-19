Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России. Об этом он написал в статье для украинских СМИ.

Как отмечает посол, попытки цивилизованного диалога «противоречат установкам кремлевского режима».

Александрович отмечает, что «развал» не требует военных способов, поскольку РФ можно изолировать с помощью санкций.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал сделать страну снова великой.