Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
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Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России. Об этом он написал в статье для украинских СМИ.
Как отмечает посол, попытки цивилизованного диалога «противоречат установкам кремлевского режима».
Александрович отмечает, что «развал» не требует военных способов, поскольку РФ можно изолировать с помощью санкций.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал сделать страну снова великой.