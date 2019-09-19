Глава МИД Франции заявил о начале новой истории в отношениях Москвы и Парижа

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в отношениях Москвы и Парижа начинается новый этап. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, в отношениях России и Франции начинается новая история.

Он также отметил важность его совместной с министром обороны Флорансем Парли встречи с российскими главами ведомств, которая прошла в Москве.

»«Возможно, новая история начинается. Пока я осторожен. Но встреча, которая у нас была с Флоранс Парли в Москве, полезна», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

По словам политика, на совещании они договорились о сотрудничестве государств и решили укрепить связи между гражданскими обществами.

Он также анонсировал встречу между странами по вопросам экономики.

Ранее Франция выступила за проведение «нормандской четверки» в ближайшие дни в Париже.