WP: Трамп дал одному из иностранных лидеров озадачившее разведку США обещание
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с одним из иностранных лидеров якобы дал серьезное обещание, которое чрезвычайно встревожило американскую разведку. Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечается, информация якобы была столько тревожной, что о ней пришлось сообщить генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону.
При этом газета не уточняет, с каким именно лидером разговаривал Трамп. Аткинсон в свою очередь заявил, что поданная сотрудником разведки жалоба заслуживает статуса «неотложенного вопроса», о котором должен знать Конгресс США.
В разведсообществе Соединенных Штатов обеспокоены по поводу того, что президент и его окружение небрежно обращаются с секретными данными.
Ранее сообщалось, что СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа.