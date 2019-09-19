WP: Трамп дал одному из иностранных лидеров озадачившее разведку США обещание

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Президент США Дональд Трамп, 2019 год Президент США Дональд Трамп, 2019 год
Президент США Дональд Трамп, 2019 год
Erin Scott/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с одним из иностранных лидеров якобы дал серьезное обещание, которое чрезвычайно встревожило американскую разведку. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, информация якобы была столько тревожной, что о ней пришлось сообщить генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону.

При этом газета не уточняет, с каким именно лидером разговаривал Трамп. Аткинсон в свою очередь заявил, что поданная сотрудником разведки жалоба заслуживает статуса «неотложенного вопроса», о котором должен знать Конгресс США.

В разведсообществе Соединенных Штатов обеспокоены по поводу того, что президент и его окружение небрежно обращаются с секретными данными.

Ранее сообщалось, что СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа.