Небензя провел встречу с новым постпредом США при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя встретился с новым постпредом США Келли Крафт. Об этом сообщает твиттер российской миссии в организации.

Как стало известно, встреча состоялась в постоянном представительстве России при ООН.

Отмечается, что Небензя пожелал своей коллеге удачи в новой должности.

Кроме того, он выразил надежду на конструктивное сотрудничество с Крафт в Совете Безопасности ООН.

Ранее Небензя спел в ООН.