Небензя провел встречу с новым постпредом США при ООН
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя встретился с новым постпредом США Келли Крафт. Об этом сообщает твиттер российской миссии в организации.
Как стало известно, встреча состоялась в постоянном представительстве России при ООН.
Отмечается, что Небензя пожелал своей коллеге удачи в новой должности.
Кроме того, он выразил надежду на конструктивное сотрудничество с Крафт в Совете Безопасности ООН.
Ранее Небензя спел в ООН.