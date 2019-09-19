Клинцевич ответил на претензии Эстонии к России об оккупации

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался по поводу претензии Эстонии к России об оккупации. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого в МИД Эстонии заявляли, что Таллин имеет право получить от России компенсацию за ущерб от «советской оккупации».

По мнению Клинцевича, претензии эстонской стороны аморальны, а также «ничтожны в юридическом плане».

Парламентарий подчеркивает, что в экономическое развитие прибалтийских республик весомый вклад вносил именно СССР.

Клинцевич отмечает, что по отношению к данному требованию Таллина нужно иметь жесткую позицию.

По его словам, нужно сообщить эстонской стороне, что она ничего не получит от России.