Зеленский провел телефонные переговоры с Пенсом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинский лидер поблагодарил Пенса в связи с продлением программы помощи Украине в сфере безопасности, отметив важность поддержки со стороны США.

Зеленский выразил надежду на то, что в 202 году объемы помощи в укреплении оборонного сектора страны со стороны американских коллег возрастут.

Политики отметили динамичное развитие в украинско-американском сотрудничества в области энергетики и «высокий уровень диалога между странами».

Ранее сообщалось, что США планируют выделить Украине еще $141,5 млн на оборону.