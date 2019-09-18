Грызлов отреагировал на отказ Киева подписывать формулу Штайнмайера

Полномочный представитель России Борис Грызлов заявил, что на прошедшем в Минске заседании контактной группы Киев сорвал выполнение договоренностей советников лидеров «нормандской четверки», отказавшись подписать формулу Штайнмайера. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, главным итогом встречи контактной группы стало то, что представители Киева не согласились подписать формулу Штайнмайера, тем самым отказавшись от согласования порядка правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.

Грызлов также сказал, что этим жестом было сорвано принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, так как вопросы безопасности должны быть скоординированы с политическими.

Ранее в ЛНР прокомментировали отказ Украины подписать «формулу Штайнмайера».