Хантсман: России и США нужны выдерживающие изменение климата отношения

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Москве и Вашингтону нужны отношения, которые справятся с любыми изменениями климата. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, с такой речью дипломат выступил на XIX ежегодной конференции Американской торговой палаты (AmCham).

«В будущем у нас могут быть разные периоды, подъемы и падения, но нам нужны двусторонние отношения, которые выдержат изменения климата», — сказал Хантсман.

Известно, что в начале августа Джон Хантсман подал заявление об отставке с должности посла президенту США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что Госдума вызвала Хантсмана для объяснений.