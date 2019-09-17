Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ из-за Крыма

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что украинская сторона может покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое решение вероятно ввиду отсутствия реакции на высказывания членов общественных организаций относительно принадлежности Крымского полуострова России.

Он отметил, что отсутствие реакции в данной ситуации является неприемлемым.

«Делегация Украины покинула зал в знак протеста. В случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью», — подчеркнул Цимбалюк.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ОБСЕ пыталась сорвать выступление крымской журналистки.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.