Украина пригрозила покинуть совещание ОБСЕ из-за Крыма
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что украинская сторона может покинуть совещание ОБСЕ в Варшаве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, такое решение вероятно ввиду отсутствия реакции на высказывания членов общественных организаций относительно принадлежности Крымского полуострова России.
Он отметил, что отсутствие реакции в данной ситуации является неприемлемым.
«Делегация Украины покинула зал в знак протеста. В случае негативного развития Украина рассмотрит возможность покинуть совещание полностью», — подчеркнул Цимбалюк.
Ранее сообщалось, что украинская делегация в ОБСЕ пыталась сорвать выступление крымской журналистки.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.