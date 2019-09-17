Представитель КНДР прибыл в МИД России из-за задержания северокорейских браконьеров

Временного поверенного в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп вызвали в Министерство иностранных дел РФ во вторник, 17 сентября, в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дипломат прибыл в МИД РФ. Он отказался давать какие-либо комментарии.

До этого стало известно, что российские пограничники обнаружили браконьеров в исключительной экономической зоне РФ в Японском море. В ходе задержания военные поверглись нападению. Пограничники получили ранения различной степени тяжести.