Госдеп анонсировал возвращение посла в Минск

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Белоруссия и Соединенные Штаты собираются объявить о планах вернуть послов, которые были отозваны более 10 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По его словам, они сделают объявление во вторник, 17 сентября.

«После встречи мы объявим, что обменяемся послами после стольких лет без послов», — подчеркнул Хейл.

Ранее посольство России потребовало у США отозвать запрос на экстрадицию сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова.