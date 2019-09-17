Госдеп анонсировал возвращение посла в Минск
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Белоруссия и Соединенные Штаты собираются объявить о планах вернуть послов, которые были отозваны более 10 лет назад. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
По его словам, они сделают объявление во вторник, 17 сентября.
«После встречи мы объявим, что обменяемся послами после стольких лет без послов», — подчеркнул Хейл.
Ранее посольство России потребовало у США отозвать запрос на экстрадицию сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова.