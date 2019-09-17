Депутат Госдумы оценил «формулу Зеленского» по Донбассу

Депутат Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о «формуле» украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщает RT.

По его словам, такая инициатива Зеленского положительно скажется на жизни граждан Украины, которые попали в зону гражданского конфликта.

«Нужно двигаться в русле минских договоренностей и реализовывать тот план действий, который был согласован сторонами. Только это позволит окончательно урегулировать конфликт в Донбассе», — сказал Морозов.

Ранее глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» для урегулирования в Донбассе.