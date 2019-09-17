Уснувшего в Раде Порошенко высмеяли в Сети
Пользователей Сети рассмешил уснувший на заседании Верховной Рады экс-президент Украины Петр Порошенко. Видеозапись опубликовал на соей странице в фейсбуке экс-депутат парламента Александр Онищенко.
На кадрах видно, как Порошенко сидит с закрытыми глазами и «клюет носом».
«Петя устал, не высыпается. Потому что думает и днем и ночью, как бы агрессора остановить», — прокомментировал Онищенко.
Пользователей также насмешило поведение Порошенко.
«Вдруг война, а я уставший», — написал один из комментаторов.
Некоторые посоветовали экс-президенту «сидеть дома, кто-то отметил, что он «старый уже стал».