Экс-президента Крыма Юрия Мешкова доставили в Россию после инсульта
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Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова после перенесенного в Турции инсульта привезли в Россию. Об этом дочь политика Марианна Мешкова сообщила на своей сстранице в фейсбуке.
Как отмечается, мужчина сейчас находится в Подмосковье.
«Спасибо всем, кто помогал. Папа в Красногорске», — написала Мешкова.
Известно, что какое-то время политик прибывал в состоянии комы.
Ранее сообщалось, что экс-президент Крыма пришел в сознание после инсульта.