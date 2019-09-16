Экс-президента Крыма Юрия Мешкова доставили в Россию после инсульта

Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова после перенесенного в Турции инсульта привезли в Россию. Об этом дочь политика Марианна Мешкова сообщила на своей сстранице в фейсбуке.

Как отмечается, мужчина сейчас находится в Подмосковье.

«Спасибо всем, кто помогал. Папа в Красногорске», — написала Мешкова.

Известно, что какое-то время политик прибывал в состоянии комы.

Ранее сообщалось, что экс-президент Крыма пришел в сознание после инсульта.