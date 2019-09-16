«Слуга народа» попросила провести аудит деятельности Кличко

Депутат фракции Верховной рады Украины «Слуга народа» Александр Ткаченко выступил с предложением к премьеру Алексею Гончаруку о деятельности мэра Киева Виталия Кличко и Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает он написал в своем фейсбуке.

Отмечается, что он предложил инициировать общий аудит деятельности мэра столицы страны.

Ткаченко добавил, что аудит уже был запланирован, но так и не проведен во время правления прошлого премьера Владимира Гройсмана.

Депутат подчеркнул, что почти 200 уголовных дел в отношении чиновников госадминистрации не были доведены до конца, сказав, что Киев нуждается в перезагрузке.

Ранее Кличко заявил о начале консультаций для роспуска Киевсовета.