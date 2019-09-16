В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает «Политика сегодня».

Представитель ЛНР в минской рабочей группе Родион Мирошник заявил, что не намерен комментировать информацию о его аресте, назвав это фейком.

«Я фейки не комментирую», — заявил Мирошник.

Ранее о якобы аресте и отстранении Корнета от должности сообщил портал «ОстроВ». Там отмечалось, что против него возбуждено уголовное дело, а сам Корнет готовился бежать в Россию.