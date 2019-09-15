Мэр Днепра выпил пиво на глазах у Зеленского
close
Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал в своем фейсбуке фотографию, на которой он пьет пиво во время прогулки с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он сопроводил пост рассказом о том, как в Днепре прошел День города.
По его словам, во время праздника он успел покататься на троллейбусе, погулять в парке и поплясать.
В конце записи градоначальник попросил журналистов быть менее назойливыми.
«Очень тяжело пить пиво, когда тебе в стакан суют объектив. Дайте иногда отдохнуть и большим начальникам тоже», — сказал Филатов.
Ранее сообщалось, что Богдан примерил наручники во время отдыха в Сен-Тропе.