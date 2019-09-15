Джонсон сравнил Brexit с вырывающимся из оков Халком

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил покидающую ЕС Англию с героем комиксов и фильмов компании Marvel Халком. Об этом пишет Sunday Mirror.

По его словам, Британия разорвет оковы Евросоюза подобно разъяренному зеленокожему чудищу.

«Халку всегда удавалось вернуться на свободу, как бы крепко и надежно он ни казался связан, и в случае нашей страны это тоже так», — сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что британское издание The Sun опубликовало фотографию, на которой Борис Джонсон представлен, как известный комиксов и фильмов Халк.