Сенатор США призвал атаковать нефтяные объекты Ирана

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Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм
Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм
АР

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что властям США нужно изучить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco («Сауди Арамко»). Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, Тегеран не перестанет устраивать подобные выходки, пока Иран не ощутит серьезные последствия.

Сенатор отмечает, что нападение на иранские нефтеперерабатывающие заводы нанесет сокрушительный удар по режиму в этой стране.

Ранее Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на НПЗ Саудовской Аравии.