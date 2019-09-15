Сенатор США призвал атаковать нефтяные объекты Ирана

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что властям США нужно изучить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco («Сауди Арамко»). Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, Тегеран не перестанет устраивать подобные выходки, пока Иран не ощутит серьезные последствия.

Сенатор отмечает, что нападение на иранские нефтеперерабатывающие заводы нанесет сокрушительный удар по режиму в этой стране.

Ранее Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на НПЗ Саудовской Аравии.