Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco («Сауди Арамко») атаковал Иран. Об этом сообщает ТАСС.
По словам американского политика, Тегеран причастен к 100 нападениям на Королевство. При этом он отметил, что пока происходят эти атаки, президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Джавад Зариф лишь делают вид, что занимаются дипломатией
«Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии», — заявил Помпео.
Госсекретарь также добавил, что Вашингтон будет работать со своими партнерами и союзниками для обеспечения качественного снабжения энергетических рынков. Кроме того, США намерены «привлечь Иран к ответственности за его агрессию».
Ранее сообщалось, что добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки беспилотников.