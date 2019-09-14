Пушков прокомментировал слова украинского премьера об успехе перед Россией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского премьер-министра Алексея Гончарука о том, что Украине лучшим образом удастся ответить России в случае своего успеха. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Парламентарий заявил, что такого «ответа» придется ждать долго. Политик привел в пример слова директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентина Землянского о негативной социально-экономической динамике в стране.
«Украинский эксперт Землянский сообщил, что все больше украинцев переходят с газа на дрова из-за падения уровня жизни», — написал Пушков.
Он также заметил, что Гончаруку надо думать «не об ответах России».
Ранее сообщалось, что украинцы отказываются от газа в пользу дров.