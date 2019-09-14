Пушков прокомментировал слова украинского премьера об успехе перед Россией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского премьер-министра Алексея Гончарука о том, что Украине лучшим образом удастся ответить России в случае своего успеха. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Парламентарий заявил, что такого «ответа» придется ждать долго. Политик привел в пример слова директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентина Землянского о негативной социально-экономической динамике в стране.

«Украинский эксперт Землянский сообщил, что все больше украинцев переходят с газа на дрова из-за падения уровня жизни», — написал Пушков.

Он также заметил, что Гончаруку надо думать «не об ответах России».

Ранее сообщалось, что украинцы отказываются от газа в пользу дров.