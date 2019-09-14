Украина отказалась от полной амнистии участников конфликта в Донбассе

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что власти Украины не собираются выполнять пункт Минских соглашений, который касается предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в 2015 году на Украине был принят закон, по которому не предусматривается полная амнистия.

Он отметил, что нынешняя дипломатия также не предусматривает полную амнистию.

Ранее Пристайко заявил, что Украина не укажет в конституции особый статус Донбасса.