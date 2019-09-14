Украина не укажет в конституции особый статус Донбасса, заявил глава МИД
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Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что Украина не планирует вносить изменения в конституцию страны и предоставлять особый статус Донбассу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данный вопрос регулируется реформой децентрализацией, которая проходит в стране.
«Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация», — пояснил Пристайко.
Он подчеркнул, что власти Украины не вносят в конституцию никаких особых и неособых статусов.
При этом министр добавил, что страна не исключает возможность компромиссов в законе об особом статусе Донбасса.
Он уточнил, что украинские власти пока не определились, будут ли они продлевать данный закон или примут новый.