Премьер Украины придумал лучший способ ответить России

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что лучшим ответом России является демонстрация успеха страны. Об этом сообщают РИА «Новости».

Он отметил, что Россия является самым большим соседом Украины, и надо понимать, как с этой страной сосуществовать.

«Мы собираемся быть очень прагматичными. Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех», — сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что отношение Киева к России со времен Майдана не изменились.

Ранее сообщалось, что премьер Украины заявил о желании соединить Черное море с Балтийским.