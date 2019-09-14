США намерены приобрести порт на севере Греции

США считают стратегически важным порт Александруполис на севере Греции и намерены участвовать в его приватизации. Об этом заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт, передает РИА «Новости».

По его словам, Александруполис является воротами в регионы Черного моря и Балкан.

Он подчеркнул, что порт является ключевым звеном европейской энергетической безопасности, региональной стабильности и экономического роста.

«Мы ожидаем предстоящей приватизации этого объекта и очень надеемся, что будут условия для участия американских инвесторов», — сказал Пайетт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен купить Гренландию.