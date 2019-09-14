Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма обвинил участников «нормандской четверки» в сговоре против Украины. Об этом сообщает Associated Press.

По его мнению, на предстоящем саммите, лидеры Франции и Германии намерены убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки России.

Кроме того, участники «нормандской четверки» попытаются повлиять на внешнюю политику Украины в отношении Москвы.

Он также подчеркнул, что Зеленскому на этой встрече будет трудно одному отстаивать интересы Киева.

Ранее на Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки».