СМИ назвали возможного преемника Болтона

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Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на южной лужайке Белого дома, 12 сентября... Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на южной лужайке Белого дома, 12 сентября...
Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой на южной лужайке Белого дома, 12 сентября...
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает на место нового помощника по национальной безопасности спецпредставителя по делам заложников Роберта О'Брайена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

По информации издания, его кандидатуру одобряют госсекретарь США Майкл Помпео, помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Отмечается, что у О'Брайена хорошие отношения с коллегами как в Госдепартаменте, так и в Пентагоне.

Уточняется, что на эту должность также рассматривают советника вице-президента США Майкла Пенса по нацбезопасности Кита Келлогга, спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна и посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Ранее сообщалось, что назван главный претендент на должность Болтона.