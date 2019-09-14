Кучма подозревает Францию и ФРГ в попытках повлиять на Зеленского в деле с РФ

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Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по... Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по...
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по...
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Глава контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма заявил, что боится того, что Франция и Германия повлияют на главу страны Владимира Зеленского и тот пойдет на уступки России. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Кучма считает, что на Зеленского могут повлиять во время проведения саммита в «нормандском» формате. В частности, страны-участницы могут оказывать влияние на президента Украины в вопросах выборов в Донбассе. По его мнению, Зеленскому будет тяжело на этой встрече.

«Зеленскому придется очень нелегко - он будет один против трех», — предположил Кучма.

Ранее на Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки».