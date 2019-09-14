Кучма подозревает Францию и ФРГ в попытках повлиять на Зеленского в деле с РФ

Глава контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма заявил, что боится того, что Франция и Германия повлияют на главу страны Владимира Зеленского и тот пойдет на уступки России. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Кучма считает, что на Зеленского могут повлиять во время проведения саммита в «нормандском» формате. В частности, страны-участницы могут оказывать влияние на президента Украины в вопросах выборов в Донбассе. По его мнению, Зеленскому будет тяжело на этой встрече.

«Зеленскому придется очень нелегко - он будет один против трех», — предположил Кучма.

Ранее на Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки».