На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»

Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» будет перенесена на неопределенное время. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление министра.

Пристайко рассказал, что на Украине готовились к проведению встречи, но из-за российской стороны сроки придется перенести. По его словам, Украина, Франция и Германии были готовы к скорой встрече, запланированной на 16 сентября, однако представитель России не сможет приехать в это время.

«Мы сейчас активно ищем новое время», — добавил Пристайко.

Он отметил, что украинская сторона активно придумывает новые сроки проведения саммита в «нормандском» формате, который, вероятно, останется в Париже.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском» формате.