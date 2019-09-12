Трамп пока не ответил на приглашение в Москву на 75-летие Победы

Президент США Дональд Трамп пока не дал однозначного ответа относительно приезда в Москву для празднования 75-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Как отмечается, американский лидер был приглашен на празднование 9 мая российской стороной.

«Они имеют приглашение, но характер ответа, видимо, будет определяться позже», — сказал Рябков.

По словам политика, Вашингтон пока не дал никакой однозначной реакции.

Ранее сообщалось, что Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на 75-летие Победы.