Трамп пока не ответил на приглашение в Москву на 75-летие Победы
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Президент США Дональд Трамп пока не дал однозначного ответа относительно приезда в Москву для празднования 75-летия Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
Как отмечается, американский лидер был приглашен на празднование 9 мая российской стороной.
«Они имеют приглашение, но характер ответа, видимо, будет определяться позже», — сказал Рябков.
По словам политика, Вашингтон пока не дал никакой однозначной реакции.
Ранее сообщалось, что Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на 75-летие Победы.