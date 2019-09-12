Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский совершил кадровые перестановки в Службе безопасности страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, в СБУ сменился начальник департамента контрразведки СБУ. Эту должность получил Александр Руснак.

Помимо этого, Зеленский снял с поста Владислава Бухарева, который был главой Службы внешней разведки. Лидер Украины назначил его на должность первого заместителя главы СБУ. Бухарев получил место начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.