Лукашенко назвал приоритет внешней политики Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики. Об этом сообщает РИА «Новости»

По его словам, таким приоритетом является развитие и углубление двусторонних связей с Россией.

Лидер республики заявляет, что Россия относится к основному стратегическому партнеру и союзнику Белоруссии.

«Отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и общей истории», — добавил Лукашенко.

При этом он отмечает, что на данный момент особое внимание уделяется вопросам союзного строительства между Россией и Белоруссией.