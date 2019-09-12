Лукашенко назвал приоритет внешней политики Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики. Об этом сообщает РИА «Новости»
По его словам, таким приоритетом является развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
Лидер республики заявляет, что Россия относится к основному стратегическому партнеру и союзнику Белоруссии.
«Отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и общей истории», — добавил Лукашенко.
При этом он отмечает, что на данный момент особое внимание уделяется вопросам союзного строительства между Россией и Белоруссией.