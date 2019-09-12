Зеленский совершил более 20 поездок внутри Украины и за границу

Президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации совершил ряд поездок в пределах Украины и за границу. Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на Департамент доступа к публичной информации офиса украинского президента.

По полученной информации, с 20 мая 2019 года украинский лидер нанес 6 визитов за границу и совершил 20 рабочих поездок внутри Украины.

Однако в то же время отмечается, что сведению об самостоятельных зарубежных и рабочих поездках в пределах Украины руководителя офиса Зеленского Андрея Богдана отсутствует.

Ранее сообщалось, что Зеленский на посту президента помиловал 22 граждан.