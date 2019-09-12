Спикер Нацсобрания Франции обвиняется в незаконном обогащении

Следственные органы французского города Лилля предъявили председателю Национального собрания Франции Ришару Феррану обвинения в незаконном обогащении. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, политик давал накануне, 11 сентября, в течении 14 часов. Ферран обвиняется в хищении государственных средств, которые он предположительно мог потратить на аренду помещения для общества «Мютюэль де Бретань», а также его ремонт (€1,66 млн евро).

Кроме того, французские СМИ обратили внимание на то, что с 13 января по 14 мая 2014 года на посту парламентского помощника Феррана находился его сын, которому было выплачено за это период €6,8 тыс.. Политик этот факт признал.

Ранее сообщалось, что во Франции подожгли дом председателя парламента.