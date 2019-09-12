Порошенко отреагировал на роспуск ЦИК Украины

Бывший украинский президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко высказался по поводу информации о роспуске ЦИК Украины. Об этом он написал в своем фейсбук.

По его мнению, решение о роспуске ЦИК является политически мотивированным.

Порошенко считает его не совместимым с демократическими принципами развития Украины.

Экс-президент отмечает, что в ходе выборов президента и в Раду члены ЦИК доказали свою непредвзятость и профессионализм.

Как стало известно, Порошенко уже обсудил решение о роспуске с временно поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором.

Ранее ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов.