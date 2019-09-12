Пушков увидел в отставке Болтана пользу для США
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что увольнение советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона положительно скажется на стране. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, причины скорой отставки Болтона были серьезными. Как отметил сенатор, советник угрожал лидеру КНДР Ким Чен Ыну сорвать «ливийский сценарий», хотя президент в этот момент пытался убедить северокорейского главу отказаться от ядерного оружия.
»[Это] было со стороны Болтона явной попыткой сорвать переговоры», — добавил Пушков.
Также он предположил, что, возможно, это была и глупость Болтона.
Трамп сообщил на своей странице в твиттере о том, что отправил в отставку с поста советника по нацбезопасности Джона Болтона 10 сентября. После этого Болтон ответил Трампу также постом. В нем он сообщил, что сам выразил желание подать в отставку в беседе с главой США.
Ранее сообщалось, что три сотрудника американской администрации уволились вслед за Болтоном.