Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим с Украиной

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме захотел отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в балтийскую республику на работу. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

По его словам, он намерен внести данное предложение в парламент.

«Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы», — пояснил Хельме.

Он подчеркнул, что миграционное давление на Эстонию с востока очень сильное и продолжает усиливаться.

Министр подчеркнул, что полностью миграцию упразднить не удастся, но Эстония имеет право сама определять, кого и в каком количестве пускать в свою страну.

ЕС ввел безвизовый режим для Украины 11 июня 2018 года, согласно которому украинцы могут путешествовать внутри Евросоюза до 90 дней.