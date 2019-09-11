Депутат Госдумы оценил сообщения о паузе Киева в разрыве соглашений с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отреагировал на информацию в СМИ о том, что Киев приостановил разрыв двусторонних договоров с Москвой. Об этом сообщает RT.

По его словам, Украина рассматривает нормализацию отношений в Россией, несмотря на «все антироссийские выпады прежнего руководства во главе с Порошенко».

Морозов также отметил, что антироссийский настрой был сформирован ангажированными СМИ.

Он добавил, что Россия и Украина должны стремиться к общему пониманию и налаживанию отношений.

Депутат предположил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается следовать в этом русле.

Ранее сообщалось, что в Совфеде отреагировали на приостановление Киева в расторжении соглашений с Москвой.