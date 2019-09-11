Антикоррупционное бюро завело дело против Порошенко и Климкина
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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против экс-президента Петра Порошенко и экс-главы МИД Павла Климкина, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Дело заведено по факту возможных злоупотреблений служебным положением. Подробности дела не раскрываются.
Как сообщал директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба, Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах.
Ранее 100 депутатов Украины вызваны на допрос по делу Порошенко.