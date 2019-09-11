МИД анонсировал новые санкции в ответ США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал расширение ограничительных списков на въезд граждан США в Россию, передает ТАСС.

Это станет ответом на введение Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ.

«Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом», — заявил Рябков.

Ранее США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Под ограничительные меры попали руководитель СК в городе Сургут Владимир Ермолаев и старший следователь СК Степан Ткач.