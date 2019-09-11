Пушков отреагировал на отставку Болтона
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Глава комиссии Совета Федерации России по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал отставку советника президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Об этом он написал в своем твиттере.
По его мнению, уход Болтона с поста принесет пользу дипломатии США.
Пушков отмечает, что после отставки советника шансы на встречу Трампа с президентом Ирана Хасаном Роухани.
«Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны президента США подтвердил госсекретарь Помпео», — пояснил Пушков.
Ранее Трамп отправил в отставку Болтона, объяснив этом тем, что категорически не согласен со многими его предложениями.