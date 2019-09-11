Пушков отреагировал на отставку Болтона

Глава комиссии Совета Федерации России по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал отставку советника президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Об этом он написал в своем твиттере.

По его мнению, уход Болтона с поста принесет пользу дипломатии США.

Пушков отмечает, что после отставки советника шансы на встречу Трампа с президентом Ирана Хасаном Роухани.

«Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны президента США подтвердил госсекретарь Помпео», — пояснил Пушков.

Ранее Трамп отправил в отставку Болтона, объяснив этом тем, что категорически не согласен со многими его предложениями.