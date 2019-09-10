Эксперт рассказал, почему мог быть уволен Болтон

Председатель совета международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий прокомментировал снятие президентом США Дональдом Трампом с поста советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, отставка помощника может быть связана с разными взглядами на европейский вектор внешней политики Соединенных Штатов Америки, в том числе на ситуацию взаимоотношений Украины с Россией.

«Болтон очень активно вмешался в европейскую повестку дня. Возможно, это также отчасти связано с расхождением между Болтоном и Трампом по поводу украинской истории», — пояснил эксперт.

Также Быстрицкий добавил, что отставку могло спровоцировать распространение в СМИ информации о топовом шпионе, якобы работавшем в российском правительстве.

В заключении аналитик добавил, что Болтон и Трамп могли разойтись на личной почве.

Ранее Трамп отправил в отставку Джона Болтона.