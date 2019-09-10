Эксперт рассказал, почему мог быть уволен Болтон

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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в... Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в...
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в...
Kirill Kudryavtsev/AP

Председатель совета международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий прокомментировал снятие президентом США Дональдом Трампом с поста советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, отставка помощника может быть связана с разными взглядами на европейский вектор внешней политики Соединенных Штатов Америки, в том числе на ситуацию взаимоотношений Украины с Россией.

«Болтон очень активно вмешался в европейскую повестку дня. Возможно, это также отчасти связано с расхождением между Болтоном и Трампом по поводу украинской истории», — пояснил эксперт.

Также Быстрицкий добавил, что отставку могло спровоцировать распространение в СМИ информации о топовом шпионе, якобы работавшем в российском правительстве.

В заключении аналитик добавил, что Болтон и Трамп могли разойтись на личной почве.

Ранее Трамп отправил в отставку Джона Болтона.