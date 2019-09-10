Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проверить деятельность Алексея Навального и Любови Соболь, пишут «Ведомости».

Володин начал осеннюю сессию парламента с обсуждения темы возможного зарубежного вмешательства в прошедшие 8 сентября выборы.

С обвинениями в их адрес выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Навальный был завербован американскими спецслужбами в период учебы в Йельском университете в США.

«Должна быть соответствующая реакция правоохранительных органов, прокуратуры», — заявил Володин.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России была создана в августе.