Выигравший выборы в Мосгордуму депутат исчез, сообщили СМИ

Победивший на выборах кандидат в Мосгордуму от партии «Справедливая Россия» Александр Соловьев исчез, пишет The Bell.

Известно, что Соловьев победил на выборах, обойдя кандидата от мэрии Сабину Цветкову, но никто не знает, как он выглядит и где находится. После объявления результатов, территориальный избирком пыталась выйти с ним на связь, но его телефон был отключен.

По данным СМИ, Соловьев не вел избирательной кампании и его почти никто не видел.

Единственным, кто видел Соловьева оказался глава ТИК Виктор Емельяненко. Он встречался с кандидатом до выборов. В ТИК рассказали, что в день голосования от Соловьева не пришли наблюдатели и члены комиссии. Сам он также не пришел на подсчет голосов.