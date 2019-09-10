В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Смоленков не являлся сотрудником управления делами президента РФ», — заявила она.

Ранее в российский госструктурах оценили возможный ущерб от деятельности предполагаемого шпионажа в пользу США.

В СМИ назвали Смоленкова возможным эвакуированным из России шпионом США после того, как телеканал CNN сообщил, что США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году.