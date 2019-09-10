Словения намерена укрепить отношения с Россией вне зависимости от санкций

Премьер-министр Словении Марьян Шарец заявил, что Любляна ищет возможности для улучшения отношений с Москвой, несмотря на антироссийские санкций со стороны Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, Словения интересуется российским рынком и в связи с этим стремиться найти новые возможности для сотрудничества с Россией.

«Российский рынок для нас имеет исключительное значение, — сказал Шарец.

При этом он отметил, что санкции всегда имеют негативные последствия, приносят вред той или иной стороне. Министр подчеркнул, что Словения будет приветствовать отмену антироссийских санкций.

«В России также очень хорошо понимают, что Словения является частью ЕС и НАТО и должна придерживаться своих обязательств», — добавил Шарец.